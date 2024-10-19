Украинцам напомнили о последствиях за ложные посты о мобилизации

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Согласно заявлению Сухопутных войск Украины, распространение ложной информации или субъективных мнений о мобилизации может расцениваться как вмешательство в деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ), что влечёт уголовную ответственность.

Фото: commons.wikimedia.org by Colin, CC BY-SA 4.0

В ведомстве отметили, что участились случаи распространения недостоверной информации, которая может подрывать общественный порядок и создавать напряжённость в стране. Это может помешать мобилизации граждан.

Сухопутные войска подчеркнули, что любые искажения законов о мобилизации через различные каналы могут подрывать доверие общества к государственным органам.

Такие действия могут рассматриваться как препятствие законной деятельности ВСУ и других военным структурам. Это может привести к уголовной ответственности. Спекуляции и обвинения в незаконных действиях со стороны военкоматов таже будут проверяться правоохранительными органами.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.



