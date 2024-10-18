ООН размышляет о новой резолюции по Газе: поиск путей к прекращению огня

В Организации Объединенных Наций обсуждается возможность принятия новой резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил, что члены Совета Безопасности активно обсуждают этот вопрос.
Он отметил, что рассматривается возможность принятия документа, предусматривающего немедленное прекращение боевых действий. Однако, Мансур не раскрыл детали инициативы и не указал, кто стоит за её продвижением.
Предыдущая резолюция Совета Безопасности, касающаяся ситуации в Газе, была принята по инициативе США и содержала поэтапный план прекращения огня, предложенный президентом Джо Байденом.
В российском представительстве при ООН выражали обеспокоенность тем, что Совет оказался в зависимости от США, которые препятствуют любым действиям, направленным на прекращение огня. Принятая резолюция была охарактеризована как неудачная попытка.
Ранее представитель России при ООН Василий Небензя заявлял о готовности России поддержать новые инициативы Совета Безопасности по достижению перемирия в Газе, но при условии, что они заменят собой американский проект. Напряженная политическая обстановка вокруг ситуации в Газе осложняет поиск консенсуса в Совете Безопасности.
Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).
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