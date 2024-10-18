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ООН размышляет о новой резолюции по Газе: поиск путей к прекращению огня

1:28
Мир

В Организации Объединенных Наций обсуждается возможность принятия новой резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил, что члены Совета Безопасности активно обсуждают этот вопрос.

ООН размышляет о новой резолюции по Газе: поиск путей к прекращению огня
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice

Он отметил, что рассматривается возможность принятия документа, предусматривающего немедленное прекращение боевых действий. Однако, Мансур не раскрыл детали инициативы и не указал, кто стоит за её продвижением.

Предыдущая резолюция Совета Безопасности, касающаяся ситуации в Газе, была принята по инициативе США и содержала поэтапный план прекращения огня, предложенный президентом Джо Байденом.

В российском представительстве при ООН выражали обеспокоенность тем, что Совет оказался в зависимости от США, которые препятствуют любым действиям, направленным на прекращение огня. Принятая резолюция была охарактеризована как неудачная попытка.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя заявлял о готовности России поддержать новые инициативы Совета Безопасности по достижению перемирия в Газе, но при условии, что они заменят собой американский проект. Напряженная политическая обстановка вокруг ситуации в Газе осложняет поиск консенсуса в Совете Безопасности.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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