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Воздушная тревога над Украиной: продолжение ударов по инфраструктуре

Мир

Системы оповещения о воздушной опасности сработали в нескольких областях Украины. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях в период с 21:31 пятницы по 01:27 субботы по московскому времени.

Воздушная тревога над Украиной: продолжение ударов по инфраструктуре
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Начиная с 10 октября 2022 года, российская армия наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Эта волна атак последовала через два дня после террористического акта на Крымском мосту, который российские власти связывают с деятельностью украинских спецслужб. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в масштабах всей страны.

С этого момента воздушные тревоги объявляются практически ежедневно, иногда охватывая всю территорию Украины. Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские силы не целятся в жилые дома и социальные объекты.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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