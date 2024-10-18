Воздушная тревога над Украиной: продолжение ударов по инфраструктуре

Системы оповещения о воздушной опасности сработали в нескольких областях Украины. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях в период с 21:31 пятницы по 01:27 субботы по московскому времени.

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Начиная с 10 октября 2022 года, российская армия наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Эта волна атак последовала через два дня после террористического акта на Крымском мосту, который российские власти связывают с деятельностью украинских спецслужб. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в масштабах всей страны.

С этого момента воздушные тревоги объявляются практически ежедневно, иногда охватывая всю территорию Украины. Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские силы не целятся в жилые дома и социальные объекты.