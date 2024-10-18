Зеленский бежал: Порошенко заявил, что в первые дни СВО власть Украины скрывалась в бункерах

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал ошеломляющие утверждения о поведении украинских властей в первые дни начала СВО. В эфире телеканала "Прямой" он заявил, что в критический момент руководство Киева покинуло столицу.

Фото: president.gov.ua by Presidential Administration of Ukraine, CC BY 4.0

По словам Порошенко, в те часы, когда он, по его словам, был в Киеве, с оружием в руках, верховная власть скрылась.

Порошенко также раскритиковал "план победы" Владимира Зеленского, посчитав его чрезмерно зависимым от требований западных партнеров. Он подчеркнул, что такой подход не является эффективной стратегией.

Эти заявления Порошенко контрастируют с предыдущими сообщениями. Ранее Йенс Столтенберг, бывший генсек НАТО, в интервью Financial Times утверждал, что Зеленский в первые дни конфликта скрывался в бункере. Британская газета The Times, в свою очередь, сообщала о размещении ключевых украинских чиновников в подземных убежищах сразу после начала российской спецоперации.

Согласно источнику газеты, первоначальный план предполагал недельное пребывание в бункерах, но, по данным издания, Зеленский и его окружение провели в них значительную часть первых двух месяцев конфликта.

Уточнения

Пётр Алексе́евич Пороше́нко — украинский государственный и политический деятель, олигарх, предприниматель. Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва с 29 августа 2019 года, владелец кондитерской корпорации «Рошен».

