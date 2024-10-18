Жестокие авиаудары Израиля по Газе: По меньшей мере 30 погибших в лагере Джебалия

0:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Палестинский телеканал Al Aqsa сообщил о трагических последствиях израильского авиаудара по лагерю Джебалия на севере сектора Газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

По предварительным данным, в результате атаки погибли как минимум 30 человек, и еще 70 получили ранения. Атака пришлась на ряд домов в районе Телль-эз-Заатар.

В последние дни лагерь Джебалия становится постоянной мишенью для израильских авиаударов.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

