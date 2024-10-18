Жестокие авиаудары Израиля по Газе: По меньшей мере 30 погибших в лагере Джебалия

Палестинский телеканал Al Aqsa сообщил о трагических последствиях израильского авиаудара по лагерю Джебалия на севере сектора Газа.
По предварительным данным, в результате атаки погибли как минимум 30 человек, и еще 70 получили ранения. Атака пришлась на ряд домов в районе Телль-эз-Заатар.
В последние дни лагерь Джебалия становится постоянной мишенью для израильских авиаударов.
А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.