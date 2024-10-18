Задержанный в Швеции русскоязычный мужчина экстрадирован в Бельгию по подозрению в терроризме

Русскоязычный мужчина, ранее арестованный в Швеции по подозрению в совершении террористических деяний, был передан бельгийским властям. Об этом сообщает телеканал TV4 со ссылкой на прокурора Матса Юнгквиста.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

В августе шведская полиция безопасности задержала 41-летнего мужчину по подозрению в террористических преступлениях. Представитель полиции отметил, что задержанный подлежит экстрадиции, поскольку подозревается в совершении террористического акта в другой стране. Информация о его российском розыске не уточняла его гражданство.

Телеканал TV4 сообщает, что мужчина был перевезён из Швеции в Бельгию. Бельгийские власти начали расследование, предполагая, что мужчина совершил террористическое преступление по заданию иностранного государства.

По данным прокурора Юнгквиста, шведская сторона получила запрос на экстрадицию из России, однако процесс осложнялся наличием у мужчины вида на жительство в Европейской стране. Позже Бельгия инициировала собственное расследование, что привело к передаче задержанного бельгийским властям.

Уточнения

Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

