Воздушные удары по Йемену: США и Великобритания наносят ответный удар по хуситам

В пятницу вечером источники в йеменских властях сообщили о двух воздушных ударах по провинции Ходейда на западе Йемена. Сообщается, что самолеты США и Великобритании атаковали объекты, предположительно связанные с группировкой "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в тот же день, военный представитель хуситов заявил о воздушной атаке беспилотниками торгового судна в Аравийском море. Хуситы аргументировали свои действия нарушением запрета на заход в израильские порты.
В контексте трагической гибели лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси выразил соболезнования и подчеркнул непрерывную поддержку палестинского народа до их победы.
Йе́мен — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Оно граничит с Саудовской Аравией на севере и с Оманом на востоке.
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