Воздушные удары по Йемену: США и Великобритания наносят ответный удар по хуситам

В пятницу вечером источники в йеменских властях сообщили о двух воздушных ударах по провинции Ходейда на западе Йемена. Сообщается, что самолеты США и Великобритании атаковали объекты, предположительно связанные с группировкой "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USAF_F-16_Fighting_Falcon_take_off_at_Joint_Base_Balad_Apr_2008.jpg by Senior Airman Julianne Showalter

Ранее в тот же день, военный представитель хуситов заявил о воздушной атаке беспилотниками торгового судна в Аравийском море. Хуситы аргументировали свои действия нарушением запрета на заход в израильские порты.

В контексте трагической гибели лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси выразил соболезнования и подчеркнул непрерывную поддержку палестинского народа до их победы.

Уточнения

Йе́мен — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Оно граничит с Саудовской Аравией на севере и с Оманом на востоке.

