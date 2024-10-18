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Воздушные удары по Йемену: США и Великобритания наносят ответный удар по хуситам

Мир

В пятницу вечером источники в йеменских властях сообщили о двух воздушных ударах по провинции Ходейда на западе Йемена. Сообщается, что самолеты США и Великобритании атаковали объекты, предположительно связанные с группировкой "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушные удары по Йемену: США и Великобритания наносят ответный удар по хуситам
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USAF_F-16_Fighting_Falcon_take_off_at_Joint_Base_Balad_Apr_2008.jpg by Senior Airman Julianne Showalter

Ранее в тот же день, военный представитель хуситов заявил о воздушной атаке беспилотниками торгового судна в Аравийском море. Хуситы аргументировали свои действия нарушением запрета на заход в израильские порты.

В контексте трагической гибели лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси выразил соболезнования и подчеркнул непрерывную поддержку палестинского народа до их победы.

Уточнения

Йе́мен — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Оно граничит с Саудовской Аравией на севере и с Оманом на востоке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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