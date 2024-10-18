Почтение памяти: в Сербии заявили, что никогда не забудят подвиг советских войнов

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Сербия выражает глубокую признательность советским воинам, павшим в борьбе с нацизмом на её земле. Министр по международному экономическому сотрудничеству Сербии Ненад Попович, встретившись с зампредом Совета Федерации РФ Константином Косачевым, подчеркнул нерушимость исторической связи между двумя странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Встреча состоялась на фоне открытия выставки Государственного центрального музея современной истории России, посвящённой фотографиям военных лет. Мероприятие прошло в Белграде при участии посла РФ Александра Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина и первого замминистра культуры Сербии Миомира Джорджевича.

По итогам встречи, Ненад Попович, в своих социальных сетях, выразил уверенность, что вековая дружба и братство между Сербией и Россией являются основой для стратегического партнерства. Он подчеркнул, что сербский народ никогда не забудет жертвы советских солдат, чьи останки покоятся на сербской земле.

В преддверии 80-летия освобождения Сербии от нацистской оккупации, представители посольства РФ и сербских властей возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в девяти городах Сербии: Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. В церемониях также приняли участие представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.

Президент Сербии Александр Вучич, ранее встречаясь с послом РФ Боцан-Харченко, подтвердил готовность обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 80-ю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество.

Освобождение Сербии от нацистских захватчиков произошло в результате Белградской операции, завершившейся 20 октября 1944 года. В боях за Белград участвовали советские войска Второго и Третьего Украинских фронтов, а также Народно-освободительная армия Югославии.

В Белграде возвышается мемориал, посвящённый павшим воинам. Там увековечена память 2953 бойцов НОАЮ и 940 солдат и офицеров Красной Армии. Вечный огонь и памятные знаки напоминают о жертвах и героизме, объединяющих две страны. По подсчётам послевоенных властей Югославии, на территории страны было похоронено более 7000 советских солдат. Югославия в период Второй мировой войны понесла огромные потери, оцениваемые в 1,7 миллиона человек.

Уточнения

Се́рбия — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.

