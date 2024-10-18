Почтение памяти: в Сербии заявили, что никогда не забудят подвиг советских войнов

Сербия выражает глубокую признательность советским воинам, павшим в борьбе с нацизмом на её земле. Министр по международному экономическому сотрудничеству Сербии Ненад Попович, встретившись с зампредом Совета Федерации РФ Константином Косачевым, подчеркнул нерушимость исторической связи между двумя странами.
Встреча состоялась на фоне открытия выставки Государственного центрального музея современной истории России, посвящённой фотографиям военных лет. Мероприятие прошло в Белграде при участии посла РФ Александра Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина и первого замминистра культуры Сербии Миомира Джорджевича.
По итогам встречи, Ненад Попович, в своих социальных сетях, выразил уверенность, что вековая дружба и братство между Сербией и Россией являются основой для стратегического партнерства. Он подчеркнул, что сербский народ никогда не забудет жертвы советских солдат, чьи останки покоятся на сербской земле.
В преддверии 80-летия освобождения Сербии от нацистской оккупации, представители посольства РФ и сербских властей возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в девяти городах Сербии: Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. В церемониях также приняли участие представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
Президент Сербии Александр Вучич, ранее встречаясь с послом РФ Боцан-Харченко, подтвердил готовность обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 80-ю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество.
Освобождение Сербии от нацистских захватчиков произошло в результате Белградской операции, завершившейся 20 октября 1944 года. В боях за Белград участвовали советские войска Второго и Третьего Украинских фронтов, а также Народно-освободительная армия Югославии.
В Белграде возвышается мемориал, посвящённый павшим воинам. Там увековечена память 2953 бойцов НОАЮ и 940 солдат и офицеров Красной Армии. Вечный огонь и памятные знаки напоминают о жертвах и героизме, объединяющих две страны. По подсчётам послевоенных властей Югославии, на территории страны было похоронено более 7000 советских солдат. Югославия в период Второй мировой войны понесла огромные потери, оцениваемые в 1,7 миллиона человек.
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