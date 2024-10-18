Угроза нацбезопасности США: Америка объявла награду за информацию о сотрудниках Рыбаря

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Американский Госдепартамент объявил о щедрой награде — до 10 миллионов долларов — за любую информацию, которая поможет установить личность или местонахождение лиц, подозреваемых в иностранном вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах. В списке подозреваемых — сотрудники российского телеграм-канала "Рыбарь".

Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino, CC BY 2.0

Согласно данным Госдепартамента, медиакомпания Rybar LLC, известная как проект "Рыбарь", тесно связана с российской компанией "Ростех", которая уже находится под санкциями США. Американские власти убеждены, что "Рыбарь" активно использует социальные сети для распространения пропагандистских материалов, направленных на поддержку пророссийской и антизападной риторики. Эта деятельность, по мнению Госдепартамента, имеет целью повлиять на политическую обстановку в США.

В преддверии президентских выборов 2024 года, "Рыбарь" запустил канал TEXASvsUSA на платформе X*, посвящённый проблеме нелегальной миграции через границу Техаса. В Вашингтоне считают, что цель этого канала — обострить социальные и политические противоречия в США, спровоцировать ненависть и насилие.

В списке лиц, предполагаемых в причастности к действиям по подрыву избирательного процесса, значатся Владимир Беркутов, Михаил Звинчук (директор проекта), Александр Минин и другие сотрудники организации.

Госдепартамент обращается к гражданам с призывом поделиться любой информацией, касающейся проекта "Рыбарь" и его деятельности, связавшись с соответствующими структурами американского правительства.

*Деятельность компании запрещена на территории РФ и признана нежелательной.

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