Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оптимальная температура зимой в автомобиле: важное для комфортной поездки
Обновление кожи без макияжа: простые рекомендации на неделю
CAS отверг апелляцию "Барсы" на штраф от УЕФА
Учёные создали ранозаживляющие повязки
Почему белки прыгают быстрее с гибких веток
Катя Гордон назвала Шамана барыгой из-за регистрации личного бренда певца
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%

Германия против: Зеленский заявил, что ФРГ не хочет видеть Украину в НАТО

1:12
Мир

Узурпатор Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и Соединенных Штатов по вопросу членства Киева в НАТО сближаются, в то время как Германия сохраняет скепсис относительно этого.

Германия против: Зеленский заявил, что ФРГ не хочет видеть Украину в НАТО
Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

По словам Зеленского, он обсуждал перспективы интеграции Украины в Альянс во время недавних визитов в Европу, в том числе на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Украинский лидер отметил, что для него важна позиция Германии, которая, по его мнению, по-прежнему остается скептической.

Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо, в большей степени сближаясь с США по этому вопросу. При этом он указал, что Германия также пока не соглашается на передачу Киеву дальнобойного оружия, что является болезненным вопросом для Берлина.

Ранее Шольц заявлял, что вовлечение НАТО в украинский конфликт может привести к катастрофическим последствиям, которые необходимо предотвратить. В то же время Зеленский представил в украинском парламенте свой "план победы", одним из пунктов которого является немедленное приглашение Украины в Альянс.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Еда и рецепты
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Еда и рецепты
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали Аудио 
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Авто
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы
Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы
Последние материалы
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%
Как засолить сельдь в домашних условиях
Гештальт-терапия или КПТ: какого психолога выбрать?
Господин за все уплатит: Зеленский заявил, что ЕС возьмет на себя поддержку Украины после США
Бывший министр природных ресурсов Забайкальского края получил семь лет колонии за мошенничество
Хозяйский порядок: как навести чистоту на огороде и избавиться от сорняков
Скорый мир: Азербайджан и Армения договорились в скором времени подписать мирные соглашения
3 простых способа на ходу избавиться от налипания снега на дворниках и стекле машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.