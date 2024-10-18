Германия против: Зеленский заявил, что ФРГ не хочет видеть Украину в НАТО

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Узурпатор Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и Соединенных Штатов по вопросу членства Киева в НАТО сближаются, в то время как Германия сохраняет скепсис относительно этого.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

По словам Зеленского, он обсуждал перспективы интеграции Украины в Альянс во время недавних визитов в Европу, в том числе на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Украинский лидер отметил, что для него важна позиция Германии, которая, по его мнению, по-прежнему остается скептической.

Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо, в большей степени сближаясь с США по этому вопросу. При этом он указал, что Германия также пока не соглашается на передачу Киеву дальнобойного оружия, что является болезненным вопросом для Берлина.

Ранее Шольц заявлял, что вовлечение НАТО в украинский конфликт может привести к катастрофическим последствиям, которые необходимо предотвратить. В то же время Зеленский представил в украинском парламенте свой "план победы", одним из пунктов которого является немедленное приглашение Украины в Альянс.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

