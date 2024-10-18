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Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС

1:21
Мир

Агентство стратегических инициатив (АСИ) сообщило об открытии электронной библиотеки лучших практик, созданной Россией для обмена технологическим опытом со странами БРИКС. Данный ресурс был представлен во время торжественной церемонии награждения победителей конкурса BRICS Solutions Awards, организованного АСИ.

Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Inayaysad, CC BY-SA 4.0

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева пояснила, что в этом году конкурс был посвящен технологиям, поэтому рассматривались проекты и практики в сферах освоения космоса, агробиотехнологий, климатических и коммуникационных технологий, цифровых сервисов, а также развития кадров для технологических компаний.

По итогам конкурса Россия создала библиотеку лучших практик, которая теперь доступна на сайте BRICS Solutions Awards. Чупшева отметила, что каждый желающий сможет ознакомиться с описанием практик и при необходимости внедрить их в своей стране.

Кроме того, организаторы конкурса ввели новую номинацию, посвященную когнитивным технологиям и креативной экономике. Она вызвала большой интерес участников, число заявок на конкурс достигло рекордных 1,3 тысячи из стран БРИКС и других государств.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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