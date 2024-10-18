Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что едет на предстоящий саммит БРИКС в Казани ради возможностей роста, развития и нового сотрудничества.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

По словам Додика, Республика Сербская долго прислушивалась к "европейским сказкам", но теперь понимает, что существуют и другие перспективные направления. Он отметил, что для Сербской Республики большая честь участвовать в столь значимом мировом форуме, где собираются сильнейшие страны.

Додик подчеркнул, что Россия и ее президент Владимир Путин являются друзьями Республики Сербской. Он также обратил внимание на опасность "внешнего давления и даже угроз" в отношении его страны, но выразил уверенность, что грядущие выборы в США могут внести коррективы в политику Европы.

Президент Сербской Республики заявил, что его страна остается последовательной в своей политике нейтралитета и не поддается попыткам втянуть ее в мировые конфликты. Он выразил надежду на плодотворные переговоры и новые возможности для сотрудничества на полях саммита БРИКС.

Уточнения

Милора́д До́дик — боснийский государственный и политический деятель, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины с 15 ноября 2010 по 19 ноября 2018 года, с 28 октября 2022 года; в 1998—2001 и 2006—2010 годах был премьер-министром РС. Руководитель Союза независимых социал-демократов.

