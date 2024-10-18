Господин за все уплатит: Зеленский заявил, что ЕС возьмет на себя поддержку Украины после США

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Узурпатор Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае возможного сокращения поддержки Киева со стороны США после проведения там президентских выборов, эту роль возьмут на себя страны Европейского союза.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

По словам украинского лидера, лидеры ключевых европейских государств дали понять, что готовы к "плану Б" на случай, если Вашингтон изменит свой внешнеполитический курс. Зеленский отметил, что европейские руководители заявили о необходимости быть готовыми "взять на себя все бремя" поддержки Украины.

Отвечая на вопрос о возможном "устало" Запада от оказания помощи Киеву, Зеленский подчеркнул, что украинские власти "не дадут им устать", поскольку это является их "обязанностью".

Ранее постпред Украины при НАТО Наталья Галибаренко выражала надежду, что Киев получит приглашение в Альянс до окончания президентского срока Джо Байдена. В то же время кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп критиковал Джо Байдена за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Российский лидер Владимир Путин в свою очередь обозначил ряд условий для возобновления переговоров с Киевом, включая вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, а также отказ от вступления в НАТО.