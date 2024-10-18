Скорый мир: Азербайджан и Армения договорились в скором времени подписать мирные соглашения

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Согласно сообщению Министерства иностранных дел Азербайджана, по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в Стамбуле, Баку и Ереван достигли договоренности об ускорении согласования и подписания мирного соглашения.

Фото: Wikipedia by Martin St-Amant, CC BY-SA 3.0

Встреча состоялась в рамках заседания региональной платформы формата "3+3" 18 октября. Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян обсудили дальнейшие шаги по переговорному процессу об установлении мира и межгосударственных отношений.

Стороны договорились продолжить переговоры и приложить еще больше усилий для скорейшего завершения и подписания мирного соглашения. Таким образом, Баку и Ереван выразили готовность ускорить согласование финального текста документа.

Уточнения

Арме́ния — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.



Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

