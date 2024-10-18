Скорый мир: Азербайджан и Армения договорились в скором времени подписать мирные соглашения

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Азербайджана, по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в Стамбуле, Баку и Ереван достигли договоренности об ускорении согласования и подписания мирного соглашения.
Встреча состоялась в рамках заседания региональной платформы формата "3+3" 18 октября. Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян обсудили дальнейшие шаги по переговорному процессу об установлении мира и межгосударственных отношений.
Стороны договорились продолжить переговоры и приложить еще больше усилий для скорейшего завершения и подписания мирного соглашения. Таким образом, Баку и Ереван выразили готовность ускорить согласование финального текста документа.
Арме́ния — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.
Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.