Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновление кожи без макияжа: простые рекомендации на неделю
CAS отверг апелляцию "Барсы" на штраф от УЕФА
Учёные создали ранозаживляющие повязки
Почему белки прыгают быстрее с гибких веток
Катя Гордон назвала Шамана барыгой из-за регистрации личного бренда певца
Германия против: Зеленский заявил, что ФРГ не хочет видеть Украину в НАТО
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%

Нравится мужчинам: Харрис пытается доказать, что она привлекательна для мужчин-избирателей

0:43
Мир

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опровергла предположения о своей непопулярности среди мужской части избирателей. В интервью телеканалу MSNBC она заявила, что имеет "другие ощущения" относительно данного вопроса.

Нравится мужчинам: Харрис пытается доказать, что она привлекательна для мужчин-избирателей
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Харрис прокомментировала отставание в опросах на 16 процентных пунктов от республиканского соперника Дональда Трампа среди мужского электората. Политик подчеркнула, что на своих предвыборных мероприятиях она видит представителей различных социальных групп и полов.

По словам кандидата от демократов, избиратели понимают, что она намерена "быть президентом для всех американцев". 

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис— американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как магнитные ресницы изменят ваш подход к макияжу
Красота и стиль
Как магнитные ресницы изменят ваш подход к макияжу Аудио 
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Еда и рецепты
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки Аудио 
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы
Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы
Последние материалы
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%
Как засолить сельдь в домашних условиях
Гештальт-терапия или КПТ: какого психолога выбрать?
Господин за все уплатит: Зеленский заявил, что ЕС возьмет на себя поддержку Украины после США
Бывший министр природных ресурсов Забайкальского края получил семь лет колонии за мошенничество
Хозяйский порядок: как навести чистоту на огороде и избавиться от сорняков
Скорый мир: Азербайджан и Армения договорились в скором времени подписать мирные соглашения
3 простых способа на ходу избавиться от налипания снега на дворниках и стекле машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.