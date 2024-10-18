Нравится мужчинам: Харрис пытается доказать, что она привлекательна для мужчин-избирателей

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опровергла предположения о своей непопулярности среди мужской части избирателей. В интервью телеканалу MSNBC она заявила, что имеет "другие ощущения" относительно данного вопроса.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Харрис прокомментировала отставание в опросах на 16 процентных пунктов от республиканского соперника Дональда Трампа среди мужского электората. Политик подчеркнула, что на своих предвыборных мероприятиях она видит представителей различных социальных групп и полов.

По словам кандидата от демократов, избиратели понимают, что она намерена "быть президентом для всех американцев".

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис— американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

