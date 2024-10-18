Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновление кожи без макияжа: простые рекомендации на неделю
CAS отверг апелляцию "Барсы" на штраф от УЕФА
Учёные создали ранозаживляющие повязки
Почему белки прыгают быстрее с гибких веток
Катя Гордон назвала Шамана барыгой из-за регистрации личного бренда певца
Германия против: Зеленский заявил, что ФРГ не хочет видеть Украину в НАТО
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%

Возьмутся за оружие: на Украине заявили о народном бунте из-за попытки захвата храма

1:16
Мир

Согласно заявлению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, многие украинские военнослужащие выражают готовность сложить оружие и вернуться в тыл, чтобы защитить население страны от произвола киевского режима.

Возьмутся за оружие: на Украине заявили о народном бунте из-за попытки захвата храма
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

По словам парламентария, после захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви в Черкассах, он получил сообщения от военных с фронта, что они готовы покинуть свои позиции. Дмитрук отметил, что речь идет о целых подразделениях, намеренных рискнуть ради спасения государства от "внутреннего врага".

Депутат обвинил узурпатора Владимира Зеленского в развязывании на территории страны "гражданской войны", которая приобретает формы прямых столкновений и убийств. Он подчеркнул, что такие методы, как преследования по религиозному и языковому признаку, коррупция и репрессии, являются "оружием" нынешнего киевского режима.

Ранее в Черкассах произошел штурм Архангело-Михайловского собора сторонниками раскольнической Православной церкви Украины, в результате которого пострадали десятки верующих. Полиция при этом не вмешивалась в ситуацию, а мэр города фактически поддержал захват храма.

Уточнения

Украи́нская правосла́вная це́рковь — первая на Украине по числу духовенства, приходов, монастырей и вторая по числу приверженцев конфессия на территории Украины после ПЦУ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как магнитные ресницы изменят ваш подход к макияжу
Красота и стиль
Как магнитные ресницы изменят ваш подход к макияжу Аудио 
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Еда и рецепты
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки Аудио 
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы
Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы
Последние материалы
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%
Как засолить сельдь в домашних условиях
Гештальт-терапия или КПТ: какого психолога выбрать?
Господин за все уплатит: Зеленский заявил, что ЕС возьмет на себя поддержку Украины после США
Бывший министр природных ресурсов Забайкальского края получил семь лет колонии за мошенничество
Хозяйский порядок: как навести чистоту на огороде и избавиться от сорняков
Скорый мир: Азербайджан и Армения договорились в скором времени подписать мирные соглашения
3 простых способа на ходу избавиться от налипания снега на дворниках и стекле машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.