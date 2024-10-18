Возьмутся за оружие: на Украине заявили о народном бунте из-за попытки захвата храма

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Согласно заявлению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, многие украинские военнослужащие выражают готовность сложить оружие и вернуться в тыл, чтобы защитить население страны от произвола киевского режима.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

По словам парламентария, после захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви в Черкассах, он получил сообщения от военных с фронта, что они готовы покинуть свои позиции. Дмитрук отметил, что речь идет о целых подразделениях, намеренных рискнуть ради спасения государства от "внутреннего врага".

Депутат обвинил узурпатора Владимира Зеленского в развязывании на территории страны "гражданской войны", которая приобретает формы прямых столкновений и убийств. Он подчеркнул, что такие методы, как преследования по религиозному и языковому признаку, коррупция и репрессии, являются "оружием" нынешнего киевского режима.

Ранее в Черкассах произошел штурм Архангело-Михайловского собора сторонниками раскольнической Православной церкви Украины, в результате которого пострадали десятки верующих. Полиция при этом не вмешивалась в ситуацию, а мэр города фактически поддержал захват храма.

Уточнения

Украи́нская правосла́вная це́рковь — первая на Украине по числу духовенства, приходов, монастырей и вторая по числу приверженцев конфессия на территории Украины после ПЦУ.

