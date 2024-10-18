Не способна: в совфеде заявили, что Украина не сможет создать ядерное оружие

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что киевский режим не сможет самостоятельно разработать ядерное оружие даже в ближайшие годы. Однако, по его словам, Украина вполне может прибегнуть к использованию так называемой "грязной бомбы".

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, CC BY-SA 2.0

Эксперт пояснил, что хотя Украина не в состоянии создать полноценную ядерную боеголовку в обозримой перспективе, у нее есть возможности для изготовления "грязной бомбы". Это может быть осуществлено, например, с применением радиоактивных отходов, оставшихся на подконтрольных Киеву атомных объектах.

Чижов подчеркнул, что никто не намерен передавать Украине ядерное оружие. Он отметил, что Киев не сможет создать полноценную ядерную бомбу ни за две-три недели, ни за два-три года, однако риск применения "грязной бомбы" вполне реален.

Таким образом, российский сенатор предупредил о возможных попытках украинского руководства использовать радиоактивные материалы в качестве оружия массового поражения, несмотря на отсутствие у Украины полноценного ядерного потенциала.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.

