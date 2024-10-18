Израильские ВВС атаковали промышленную зону в ливанском Тире

Израильские ВВС нанесли удар по промышленной зоне в ливанском городе Тир, информирует РИА Новости со ссылкой на ливанского полевого источника.
Ливанский источник сообщил, что самолеты израильских ВВС провели серию воздушных атак на промышленную зону города Тир, расположенного на юге Ливана. По данным источника, в результате ударов на месте возник сильный пожар. Кроме того, сообщается, что авиаударам также подвергся район аль-Бас в Тире.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, и Израиль продолжает проводить военные операции против целей в Ливане и других соседних странах.
Подробности инцидента пока не сообщаются.
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