Израильские ВВС атаковали промышленную зону в ливанском Тире

Израильские ВВС нанесли удар по промышленной зоне в ливанском городе Тир, информирует РИА Новости со ссылкой на ливанского полевого источника.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Ливанский источник сообщил, что самолеты израильских ВВС провели серию воздушных атак на промышленную зону города Тир, расположенного на юге Ливана. По данным источника, в результате ударов на месте возник сильный пожар. Кроме того, сообщается, что авиаударам также подвергся район аль-Бас в Тире.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, и Израиль продолжает проводить военные операции против целей в Ливане и других соседних странах.

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Уточнения

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