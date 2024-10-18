Израильская армия ликвидировала командира батальона ХАМАС Махмуда Хамдана

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Махмуда Хамдана, командира одного из батальонов палестинского движения ХАМАС. По данным армии, это произошло 18 октября в районе, где ранее был уничтожен глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Армия Израиля отметила, что несколько недель назад поступила информация о возможной ликвидации Хамдана, но она была пересмотрена. Теперь военные подтвердили, что Хамдан действительно был уничтожен.

Напомним, что 16 октября Армия обороны Израиля официально заявила о ликвидации Яхьи Синвара, который считался главным вдохновителем и организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогла Израилю отследить лидера ХАМАС. Вице-президент США Камала Харрис добавила, что в выслеживании Синвара также участвовал американский спецназ.

В пятницу ХАМАС признал гибель главы политбюро движения. Таким образом, Израиль продолжает свою кампанию по уничтожению лидеров ХАМАС, которые обвиняются в организации нападений на Израиль.

Уточнения

ХАМА́ — палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.

