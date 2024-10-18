Meta* представляет революционный метод самостоятельного обучения ИИ

Компания Meta* анонсировала разработку инновационного метода Self-Taught Evaluator, позволяющего генеративным моделям на основе искусственного интеллекта обучаться самостоятельно, без необходимости человеческого вмешательства.
Согласно пресс-релизу компании, новый метод позволяет моделировать синтетические данные предпочтений для модели вознаграждения, не полагаясь на комментарии или оценки человека. Моделирование вознаграждения является ключевым подходом в машинном обучении, основанном на обратной связи и оценке.
Новый подход, разработанный Meta*, включает в себя процесс построения логических цепочек на основе непрерывной схемы самосовершенствования модели. Это позволяет модели постоянно учиться и совершенствоваться без необходимости внешнего вмешательства.
Кроме того, компания сообщила о выпуске генеративной модели вознаграждения на основе прямой оптимизации предпочтений в инструменте машинного обучения RewardBench. Эта модель была обучена на данных без использования пояснений человека, что демонстрирует эффективность нового подхода.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Игровой искусственный интеллект (англ. Game artificial intelligence) — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.
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