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Коалиция под руководством США дважды нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

1:18
Мир

За прошедшие сутки международная коалиция во главе с США дважды нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Коалиция под руководством США дважды нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

По его словам, коалиция совершила два несанкционированных полета беспилотных летательных аппаратов, нарушив тем самым положения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Кроме того, в районе Эт-Танф было зафиксировано 18 нарушений правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики.

Игнасюк отметил, что подобные действия коалиции создают опасные предпосылки для авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряют обстановку в воздушном пространстве Сирии. По его данным, нарушения были совершены истребителями F-15, F/A-18 и штурмовиками А-10.

Напомним, что протоколы деконфликтации были подписаны в 2019 году с целью предотвращения столкновений между российскими и американскими военными в Сирии. Однако, несмотря на эти усилия, инциденты между двумя сторонами продолжают происходить.

Уточнения

Си́рия — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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