Без единения: Байден признал, что в США не пришли к консенсусу по вопросу поставок дальнобойного

Президент США Джо Байден признал, что в администрации страны нет единого мнения по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против России.
Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в свою загородную резиденцию в штате Делавэр, Байден отметил, что внешняя политика всегда предполагает определенный уровень гибкости и готовности к изменениям. В настоящий момент, по его словам, нет консенсуса по вопросу поставок дальнобойного оружия Украине.
Кроме того, Байден прокомментировал предстоящие в ноябре президентские выборы в США. Журналисты спросили, беспокоятся ли зарубежные партнеры Вашингтона о том, кто станет новым президентом страны. Байден ответил, что партнеры США проявляют интерес к исходу выборов, но не уточнил, чем именно вызвана эта заинтересованность.
Напомним, что вопрос поставок оружия Украине является одним из ключевых аспектов отношений между США и Украиной. Вашингтон уже оказывает Киеву значительную военную помощь, но вопрос о поставках дальнобойного оружия остается открытым.
Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.
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