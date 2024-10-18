Без единения: Байден признал, что в США не пришли к консенсусу по вопросу поставок дальнобойного

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Президент США Джо Байден признал, что в администрации страны нет единого мнения по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против России.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в свою загородную резиденцию в штате Делавэр, Байден отметил, что внешняя политика всегда предполагает определенный уровень гибкости и готовности к изменениям. В настоящий момент, по его словам, нет консенсуса по вопросу поставок дальнобойного оружия Украине.

Кроме того, Байден прокомментировал предстоящие в ноябре президентские выборы в США. Журналисты спросили, беспокоятся ли зарубежные партнеры Вашингтона о том, кто станет новым президентом страны. Байден ответил, что партнеры США проявляют интерес к исходу выборов, но не уточнил, чем именно вызвана эта заинтересованность.

Напомним, что вопрос поставок оружия Украине является одним из ключевых аспектов отношений между США и Украиной. Вашингтон уже оказывает Киеву значительную военную помощь, но вопрос о поставках дальнобойного оружия остается открытым.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

