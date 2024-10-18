Молодежь бежит: Зеленский признал бегство молодого населения с территории Украины

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Узурпатор Владимир Зеленский признал, что молодежь продолжает покидать страну, что представляет собой серьезную проблему для будущего Украины.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Отвечая на вопрос о возможном оттоке молодежи в случае дальнейшего снижения возраста мобилизованных, Зеленский отметил, что отток людей во время войны является неизбежным. Однако он подчеркнул, что Киев пока не планирует снижать возраст мобилизации, несмотря на давление со стороны некоторых западных партнеров.

Ранее глава украинского минобороны Рустем Умеров подтвердил, что США обсуждают с властями Украины возможность снижения возраста мобилизации. По его словам, американские партнеры хотят понять, почему Киев не отправляет на фронт людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Согласно данным, с 2022 года Украину покинули более миллиона школьников. В августе Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.

Демографические прогнозы также неутешительны. По мнению директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. При этом Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.

Напомним, что закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате и предусматривает ряд мер по ужесточению контроля над призывниками. Однако сроки демобилизации в документе не прописаны, что вызвало негодование у ряда депутатов.