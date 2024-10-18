Разбирается с планом: узурпатор Зеленский вновь заговорил о мире с Россией

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Узурпатор Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил свою позицию относительно мирного урегулирования конфликта с Россией, исключив возможность прямых переговоров с РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, CC BY 4.0

По мнению Зеленского, Украина не может рассматривать вариант переговоров без прямого участия в них. Однако он выразил готовность включить в план мирного урегулирования предложения других стран, в том числе Китая, Бразилии и стран Африки.

Зеленский считает, что ключевую роль в прекращении конфликта могут сыграть такие страны, как Китай, Индия, США и Саудовская Аравия, которые могут оказать дополнительное давление на Россию посредством более строгих санкций и других методов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона предъявляет определенные требования, но не готова к реальным переговорам. По его мнению, Киев сам себя лишил возможности вести переговоры, приняв соответствующие законодательные акты.

Официальные представители РФ также подвергли критике представленный Зеленским "план победы", назвав его набором бессвязных лозунгов, которые могут привести к эскалации конфликта с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Киев должен осознать бесперспективность своей политики и "протрезветь", чтобы достичь мира. По его мнению, новый "мирный план" Зеленского может оказаться повторением плана США, направленного на продолжение войны с Россией до последнего украинца.