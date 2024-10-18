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Возвращение из ада: 95 российских военных вернулись домой в рамках обмена пленными

1:30
Мир

В результате успешных дипломатических переговоров произошел взаимный обмен военнопленными между Россией и Украиной. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о возвращении 95 российских военнослужащих с территории, подконтрольной Киеву.

Возвращение из ада: 95 российских военных вернулись домой в рамках обмена пленными
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Процесс обмена прошел на паритетной основе: за каждого освобожденного российского военного была произведена передача одного украинского военнопленного. Таким образом, общее число участников обмена с обеих сторон составило 190 человек.

Важную роль в осуществлении этой гуманитарной миссии сыграли Объединенные Арабские Эмираты, оказавшие посреднические услуги. Их участие способствовало успешному завершению переговоров и проведению обмена.

На данный момент освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Белоруссия. Там им предоставляется всесторонняя поддержка, включая необходимую психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, военным предоставлена возможность связаться со своими родными и близкими.

В ближайшее время планируется транспортировка всех освобожденных военнослужащих на территорию Российской Федерации. По прибытии они будут направлены в специализированные медицинские учреждения Министерства обороны России для прохождения комплексного лечения и реабилитации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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