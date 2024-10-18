Смертельный бизнес: в Турции задержано 22 подозреваемых по делу об убийстве младенцев

В Турции разворачивается громкое дело о преступной группировке, действовавшей в медицинских учреждениях Стамбула. По информации, предоставленной министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем, суд взял под стражу 22 подозреваемых, причастных к незаконной схеме в стамбульских клиниках, повлекшей гибель более двух десятков младенцев.
Расследование было инициировано в мае 2023 года после поступления жалоб на неприемлемые условия содержания детей в ряде частных медицинских центров. В ходе следственных мероприятий были задержаны 47 человек, из которых 22 в настоящее время находятся под арестом.
Отдельное производство возбуждено в отношении восьми лиц, угрожавших прокурору, пятеро из них также заключены под стражу.
Прокуратура Стамбула настаивает на суровом наказании для обвиняемых — от 10 до 589 лет лишения свободы. Среди подозреваемых фигурирует руководитель преступной организации Фырат Сары, ранее работавший педиатром в одной из больниц Стамбула.
Согласно материалам дела, участники группировки вынуждали родителей новорожденных обращаться в определенные частные клиники, где младенцев необоснованно долго удерживали в отделениях для новорожденных. Это позволяло злоумышленникам получать в 3-4 раза больше средств по сравнению с государственными медучреждениями.
В рамках расследования изучаются обстоятельства смерти как минимум 21 младенца. Предполагается, что причиной трагедий стали инфекции, полученные в отделениях для новорожденных, а также общая нехватка квалифицированного персонала в клиниках, сотрудничавших с преступной группой.
Министерство здравоохранения Турции уже приостановило деятельность двух из 19 частных больниц, замешанных в деле. Ожидается, что этот список будет расширен.
Обвинительное заключение, насчитывающее почти 500 страниц, содержит, помимо прочего, записи разговоров участников преступной схемы, демонстрирующие их циничное отношение к пациентам и их семьям.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
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