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Процесс идет, прогресса нет: в США критикуют Байдена из-за отутствия прогресса на Украине

1:52
Мир

Республиканский сенатор Роджер Уикер выступил с резкой критикой в адрес администрации президента Джо Байдена, обвинив ее в отсутствии значимых достижений в отношении украинского конфликта за последний квартал. Уикер выразил опасения, что такая ситуация может существенно ослабить позиции будущего главы государства после предстоящих выборов.

Процесс идет, прогресса нет: в США критикуют Байдена из-за отутствия прогресса на Украине
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

В открытом письме, опубликованном в соцсетях, сенатор выразил свое разочарование и недоумение по поводу недостаточных, по его мнению, усилий администрации в решении украинского вопроса. Уикер подчеркнул, что целенаправленные действия под руководством Байдена могли бы значительно изменить ситуацию в оставшиеся 90 дней его президентства.

Член комитета сената по вооруженным силам пояснил, что решился на публичное обращение после того, как предыдущие попытки коммуникации, включая конфиденциальное письмо и телефонный разговор с президентом, не привели к видимым результатам.

В своем обращении Уикер предложил 10 рекомендаций, в основном касающихся расширения и ускорения военной помощи Украине. Эти предложения отражают позицию части республиканского истеблишмента, настаивающего на более активной поддержке Киева.

Стоит отметить, что президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Демократическую партию будет представлять действующий вице-президент Камала Харрис, а от Республиканской партии выдвинут бывший президент Дональд Трамп.

Между тем, российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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