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А судьи кто: Фицо упрекнул Киев в лицемеории на фоне слухов о солдатах КНДР на стороне России

1:49
Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил осторожную позицию касательно недавних заявлений о возможном участии северокорейских военнослужащих в конфликте на Украине на стороне России. Об этом пишет EADaily.

А судьи кто: Фицо упрекнул Киев в лицемеории на фоне слухов о солдатах КНДР на стороне России
Фото: flickr.com by EU2016 SK, PDM

В своем выступлении 18 октября глава словацкого правительства подчеркнул, что официальная реакция последует только после подтверждения этой информации.

Фицо отметил, что словацкие власти не располагают данными, подтверждающими присутствие северокорейских солдат на украинской территории. Он призвал к осторожности в оценке подобных заявлений, указав на то, что военные конфликты часто порождают различные слухи и непроверенные истории.

Премьер-министр также поднял вопрос о присутствии иностранных военных специалистов и советников в украинских вооруженных силах. Он предложил обратиться к Киеву за разъяснениями относительно состава и происхождения участников боевых действий на стороне Украины.

Стоит отметить, что заявления о возможном привлечении северокорейских военных исходят от представителей украинского руководства. Однако, как подчеркнул Фицо, никаких убедительных доказательств этому пока не представлено.

Позиция словацкого лидера отражает стремление к взвешенному подходу в оценке ситуации на Украине. Фицо подчеркнул, что не намерен комментировать непроверенную информацию и реагировать на слухи.

Напомним, что специальная военная операция России на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. За это время появлялось множество противоречивых сообщений о составе участников конфликта с обеих сторон.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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