В преддверии президентских выборов в Молдавии, назначенных на ближайшее воскресенье, в информационном пространстве появились неподтвержденные сведения о состоянии здоровья действующего президента Майи Санду. Об этом пишет EADaily со ссылкой на молдавское издание curentmd. com.
Молдавское издание, ссылаясь на анонимный источник, распространило информацию о предполагаемом диагнозе главы государства.
Согласно этим данным, Санду якобы проходит регулярное лечение в элитной австрийской клинике "Дёблинг" в Вене. Источник утверждает, что президент страдает от серьезных психических проблем, включая шизофрению и панические атаки. Однако официального подтверждения этой информации не последовало.
Стоит отметить, что подобные заявления часто появляются в период предвыборных кампаний и могут быть частью политической борьбы. Эксперты призывают относиться к такой информации с осторожностью, учитывая ее анонимный характер и отсутствие официальных комментариев.
Некоторые наблюдатели уже давно высказывали сомнения относительно психического здоровья Санду, ссылаясь на ее поведение и эмоциональные реакции. В частности, упоминается инцидент в июле 2022 года, когда после встречи с избирателями у президента якобы случился нервный срыв.
Шизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.
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