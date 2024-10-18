Шизофрения у главы государства: Западные врачи поставили Санду серьезный диагноз

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В преддверии президентских выборов в Молдавии, назначенных на ближайшее воскресенье, в информационном пространстве появились неподтвержденные сведения о состоянии здоровья действующего президента Майи Санду. Об этом пишет EADaily со ссылкой на молдавское издание curentmd. com.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Молдавское издание, ссылаясь на анонимный источник, распространило информацию о предполагаемом диагнозе главы государства.

Согласно этим данным, Санду якобы проходит регулярное лечение в элитной австрийской клинике "Дёблинг" в Вене. Источник утверждает, что президент страдает от серьезных психических проблем, включая шизофрению и панические атаки. Однако официального подтверждения этой информации не последовало.

Стоит отметить, что подобные заявления часто появляются в период предвыборных кампаний и могут быть частью политической борьбы. Эксперты призывают относиться к такой информации с осторожностью, учитывая ее анонимный характер и отсутствие официальных комментариев.

Некоторые наблюдатели уже давно высказывали сомнения относительно психического здоровья Санду, ссылаясь на ее поведение и эмоциональные реакции. В частности, упоминается инцидент в июле 2022 года, когда после встречи с избирателями у президента якобы случился нервный срыв.

Уточнения

Шизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

