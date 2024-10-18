Террор беспилотниками: ВСУ ударили по Энергодару с помощью БПЛА

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В Запорожской области зафиксирована очередная серия нападений на гражданскую инфраструктуру города Энергодара. Согласно информации, распространенной местными властями через официальный Telegram-канал, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) осуществили новую атаку на городские объекты.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Инцидент произошел в пятницу, когда два беспилотника нанесли удары по гражданским сооружениям Энергодара. Особую тревогу вызывает тот факт, что одна из целей атаки — жилой дом, расположенный на проспекте Строителей. Несмотря на серьезность ситуации, власти сообщают, что обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее в тот же день был зафиксирован еще один случай нападения. БПЛА атаковал крышу многоэтажного жилого здания в городе. По предварительным данным, существенного ущерба конструкции дома нанесено не было.

Стоит отметить, что Энергодар играет ключевую роль в энергетическом секторе региона. Город является домом для работников и специалистов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), располагаясь в непосредственной близости от этого стратегически важного объекта.