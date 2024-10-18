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Приняли по плану: лидеры США и стран Европы обсудили план победы Зеленского

Мир

В Берлине состоялась встреча высокопоставленных представителей четырех ведущих западных держав. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры, центральной темой которых стала ситуация в Украине.

Приняли по плану: лидеры США и стран Европы обсудили план победы Зеленского
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Согласно заявлению пресс-службы немецкого правительства, лидеры обсудили комплекс мер по усилению безопасности Украины и оказанию ей экономической и гуманитарной помощи. Особое внимание было уделено возможности использования замороженных российских активов в соответствии с решениями, принятыми на саммите "Большой семерки".

Участники встречи также рассмотрели так называемый "план победы", предложенный узурпатором Владимиром Зеленским. Лидеры четырех стран подтвердили свою готовность продолжать поддержку Украины в ее стремлении к достижению справедливого и долгосрочного мира, основанного на принципах международного права и уважении суверенитета и территориальной целостности.

Стоит отметить, что "план победы" Зеленского, представленный недавно в украинском парламенте, включает пять основных пунктов и три секретных приложения. Ключевые аспекты плана предусматривают вступление Украины в НАТО, снятие ограничений на применение дальнобойного оружия против российской территории и размещение на Украине комплекса неядерного сдерживания России.

Реакция российской стороны на этот план была негативной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала его как набор бессвязных лозунгов, а не реальный план. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева должно стать осознание бесперспективности текущей политики украинских властей.

Песков также выразил мнение, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять стратегию США, направленную на продолжение конфликта с Россией. По его словам, для достижения мира Киеву необходимо пересмотреть свою позицию и осознать причины, приведшие к текущей ситуации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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