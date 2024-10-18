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Диалог вопреки разногласиям: Великобритания и Китай договорились продолжать контакты

Мир

Министры иностранных дел Великобритании и Китая, Дэвид Лэмми и Ван И, провели конструктивную встречу, в ходе которой подчеркнули важность поддержания открытых каналов коммуникации между двумя державами.

Диалог вопреки разногласиям: Великобритания и Китай договорились продолжать контакты
Фото: wikimedia commons by 0x010C, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщается в официальном заявлении британского правительства, опубликованном по итогам двухдневного визита Лэмми в Китай 18-19 октября.

Дипломаты обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих как сферы потенциального сотрудничества, так и проблемные аспекты двусторонних отношений. Стороны договорились о проведении регулярных министерских консультаций для поддержания постоянного диалога между правительствами.

Однако стоит отметить, что в последние годы отношения между Лондоном и Пекином осложнились рядом факторов. Взаимные обвинения в шпионаже стали одним из камней преткновения. Британские власти расследуют дело о предполагаемом шпионаже в пользу Китая, в котором фигурирует бывший помощник парламентария. В свою очередь, Пекин заявил о раскрытии масштабной шпионской сети, связанной с британской разведкой MI6.

Ситуация в Гонконге также остается предметом разногласий. Великобритания выражает озабоченность состоянием свободы слова в бывшей колонии, перешедшей под юрисдикцию Китая в 1997 году. С момента введения закона о национальной безопасности в Гонконге в 2021 году более 180 тысяч его жителей воспользовались специальной визовой программой для переезда в Великобританию.

Дополнительным источником напряженности стали планы Китая по строительству нового посольского комплекса в лондонском районе Тауэр-Хамлетс. Несмотря на отказ местных властей в 2022 году, ссылавшихся на соображения безопасности, Пекин недавно подал новую заявку на строительство.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение открытых и честных дискуссий по ряду сложных вопросов, включая ситуацию в Украине, положение в Гонконге и проблематику прав человека.

Уточнения

Великобрита́ния  — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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