Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал, как Киев может решить вопрос с транзитом газа в Европу
Альянс на США не заканчвается: Рютте требует поддержку Украины от других стран НАТО
Юрия Лозу возмутила обязанность делать отчисления в Пенсионный фонд: я же пенсионер
Прибыль бьет рекорды: отель Трампа мог звышать цену для СС на 300%
Как энзимы могут преобразить вашу кожу: секреты от косметологов
Илан Шор обвинил президента Санду в намеренном ухудшении ситуации в Молдавии
Актёр Юра Борисов раскрыл подробности встречи с Анджелиной Джоли в Торонто
Обещания не выполнены: французские фермеры объявили о продолжении протестов
Дубайский шоколад оказался вредным для множества россиян

Проклятье отстранения: на Западе заметили, что Байден избегает встреч с Зеленским

Мир

Немецкое издание Berliner Zeitung обратило внимание на интересную тенденцию в дипломатических маневрах президента США Джо Байдена. Журналисты отметили, что американский лидер, похоже, избегает личных встреч с узурпатором Владимиром Зеленским во время своего европейского турне.

Проклятье отстранения: на Западе заметили, что Байден избегает встреч с Зеленским
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Изначально планировалось, что оба президента посетят американскую авиабазу Рамштайн. Однако Байден отменил свой визит, сославшись на угрозу урагана "Милтон". В результате встреча двух лидеров не состоялась.

Вместо этого, Байден провел ряд двусторонних переговоров в Берлине. Он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. По информации Белого дома, на этих встречах обсуждались стратегические планы Зеленского, текущая ситуация на фронте и перспективы развития конфликта.

Кроме того, в расписании американского президента значится четырехсторонняя встреча с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

Стоит отметить, что Байден ранее отложил одну из своих последних зарубежных поездок в качестве главы государства в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон". Изначально планировалось его участие в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине на базе "Рамштайн". Однако позже стало известно, что хотя Байден посетит Германию 18 октября, саммит в формате "Рамштайн" проводиться не будет.

В свою очередь, после отмены мероприятия в Рамштайне, Владимир Зеленский организовал и осуществил серию визитов в европейские страны, по-видимому, стремясь компенсировать упущенную возможность прямого диалога с американским коллегой.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Наука и техника
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы Аудио 
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Еда и рецепты
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки Аудио 
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Последние материалы
Эрдоган принял участников встречи 3+3 в Стамбуле: обсуждение пути к стабильности и сотрудничеству
Осталось продать: на Украине готовы снять ограничение с военного экспорта
Замерли в страхе: на Украине пообещали нечто ужасное из-за идеи обменять территории на членство в НАТО
Проблем нет: Трамп назвал себя самым стабильным человеком после критики Харрис
Мать Лиама Пейна впервые высказалась о смерти сына: я потеряла своего прекрасного мальчика
Тело бывшего лидера Шотландии Алекса Салмонда вернули на родину
Джо Байден последний раз обсудил Украину с европейскими лидерами
Ошибки при укладке феном, которые вредят вашим волосам
Анна Седокова высказалась на фоне расставания с мужем: я учусь заново чувствовать
Безопасный выгул: как защитить питомца от клещей и неприятностей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.