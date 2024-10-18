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Альянс на США не заканчвается: Рютте требует поддержку Украины от других стран НАТО

Мир

Согласно информации, полученной телеканалом CNN от представителей Североатлантического альянса, страны-участницы НАТО готовятся к возможному сокращению роли США в оказании помощи Украине. Ожидается, что это приведет к увеличению нагрузки на остальных членов организации.

Альянс на США не заканчвается: Рютте требует поддержку Украины от других стран НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Источники в альянсе подчеркивают необходимость более равномерного распределения обязанностей между союзниками. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится к тому, чтобы организация в целом, а не отдельные страны, играла ведущую роль в предоставлении помощи Украине в сфере безопасности.

Европейским странам рекомендуется усилить свой вклад в поддержку Киева, особенно учитывая возможность победы бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах 5 ноября. Представители НАТО выражают обеспокоенность текущей ситуацией на Украине, отмечая отсутствие оснований для оптимизма.

Российская сторона рассматривает поставки вооружений Украине как препятствие для мирного урегулирования конфликта и прямое вовлечение стран НАТО в противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законными целями для России.

По мнению российского руководства, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте не только путем поставок оружия, но и через подготовку военных кадров на территории различных европейских стран. Кремль подчеркивает, что наращивание военной помощи Украине со стороны Запада негативно влияет на перспективы переговоров и может привести к нежелательным последствиям.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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