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Эксперт рассказал, как Киев может решить вопрос с транзитом газа в Европу

Мир

Владимир Демидов, независимый международный эксперт по рынку ресурсов и энергетики, рассказал в интервью NewsInfo. Ru, как будет решаться вопрос с транзитом газа в Европу.

Эксперт рассказал, как Киев может решить вопрос с транзитом газа в Европу
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Украина предложила план, по которому она станет реэкспортером газа вместо транзитной страны — покупая газ у Азербайджана, транспортируя его через Россию и используя украинские газохранилища, при условии согласования вопросов безопасности транспортировок с Россией. Однако, по мнению эксперта, по такому плану Украина будет "реэкспортером” только на бумаге.

"Единственное отличие в том, что на бумаге Украина перестанет быть транзитером российского газа. То есть газ будет российским, но купленным азербайджанской компанией, к примеру, SOCAR, на границе между Россией и Украиной после компрессорной станции "Суджа". С этого момента это уже азербайджанский газ", — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что Россия не затрагивала газотранспортную систему Украины во время военной операции, но украинские газохранилища, используемые Западом, невыгодны для "Газпрома".

Демидов считает, что Россия может согласиться на схему Украины по реэкспорту газа через Азербайджан, так как это упростит контроль над трубопроводами, но это нанесет финансовый ущерб России. Вместе с тем, Россия сможет сохранить поставки газа в Европу и получать высокую прибыль.

Эксперт отметил, что потери от новой схемы реэкспорта газа через Украину лягут на плечи обычных потребителей. Появление нового участника на рынке неизбежно приведет к росту издержек, которые в итоге будут переложены на конечных потребителей путем повышения цен на газ. Государства также будут платить больше за газ и, в конечном счете, переложат эти дополнительные расходы на своих граждан.

Уточнения

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (сокращённо ГНКАР, азерб. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, сокращённо ARDNŞ, англ. State Oil Company of Azerbaijan Republic, сокращённо SOCAR) — азербайджанская нефтегазовая компания.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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