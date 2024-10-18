Прибыль бьет рекорды: отель Трампа мог звышать цену для СС на 300%

Согласно недавнему докладу комитета по надзору Демократической партии в конгрессе США, гостиничный комплекс, принадлежавший Дональду Трампу в Вашингтоне, предположительно применял завышенные тарифы для Секретной службы во время его президентского срока.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Документ указывает на возможные нарушения в ценообразовании для агентства, обеспечивающего безопасность президента и его семьи. Отмечается, что стоимость проживания для сотрудников Секретной службы нередко превышала установленные государством нормы на 300% и более.

Особое внимание уделяется случаям, когда агенты сопровождали взрослых сыновей Трампа — Эрика и Дональда-младшего. Например, в ноябре 2017 года за некоторые номера с ведомства взимали по 600 долларов за ночь, в то время как китайской компании выставили счет всего в 339 долларов за аналогичное размещение.

Общая сумма предполагаемой выгоды составила более 300 тысяч долларов. Хотя эта цифра не кажется значительной, авторы доклада подчеркивают, что она отражает низкие этические стандарты бывшего президента США.

Кроме того, в отчете приводится 30 примеров, когда будущие послы, судьи, чиновники и лица, получившие президентское помилование, останавливались в отеле Трампа. Эти факты рассматриваются как потенциальные нарушения закона.

Документ также раскрывает информацию о гостях отеля за 11-месячный период. Среди постояльцев числятся государственные и федеральные чиновники, а также лица, стремившиеся получить назначения на высокие должности в федеральной исполнительной власти или президентские помилования после уголовных приговоров.

Стоит отметить, что The Trump International Hotel располагался в историческом здании бывшего почтамта в центре Вашингтона. В 2022 году Трамп продал этот пятизвездочный комплекс, и теперь он функционирует под брендом Waldorf Astoria, входящим в сеть отелей Hilton.