Илан Шор обвинил президента Санду в намеренном ухудшении ситуации в Молдавии

Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в пятницу обвинил президента Майю Санду в сознательном ухудшении ситуации в Молдавии с целью последующей передачи власти иностранным силам.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Во время видеотрансляции в социальных сетях Шор заявил, что Санду заглушает голоса оппозиции, закрывает СМИ, втягивает страну в конфликт, ухудшает экономическое положение, влезает в огромные долги, чтобы облегчить поглощение и банкротство страны, неважно кем. Он подчеркнул, что участие в референдуме важно для сохранения страны и жизней граждан.

Шор призвал граждан не игнорировать референдум, а активно участвовать в голосовании, выбирая любого кандидата в президенты и голосуя "против" на референдуме. Он выразил уверенность, что бойкот не эффективен, так как это может быть использовано властями в своих интересах.

Он подчеркнул, что 20 октября станет критическим днем для каждого жителя Молдавии.

Референдум по вопросу евроинтеграции Молдавии запланирован на 20 октября, совпадая с днем президентских выборов. На голосовании будет предложен вопрос о поддержке изменений в Конституции для вступления в ЕС. Инициатива проведения референдума вызвала критику среди общественности и оппозиционных лидеров. Они утверждают, что референдум служит для манипуляции общественным мнением и укрепления позиций текущей власти накануне важных выборов.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

