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Обещания не выполнены: французские фермеры объявили о продолжении протестов

Мир

Французские фермеры, разочарованные отсутствием реакции властей на их требования, вновь вышли на улицы, сообщает французская пресса. В 2023 году власти обещали поддержку, но меры так и не были реализованы.

Обещания не выполнены: французские фермеры объявили о продолжении протестов
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, CC BY 3.0

В пятницу около 300 протестующих собрались у здания мэрии в Дижоне, угрожая забросать его яйцами, сообщает издание Figaro. Группа из примерно десяти фермеров ворвалась в здание регионального совета Бургундия-Франш-Конте, требуя немедленных выплат из фонда ЕС, которые находятся в ведении региона. Их пригласили принять участие в текущем заседании администрации.

Профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs, организаторы акции, отметили, что около 3500 фермеров уже полтора года не могут получить положенные субсидии.

В октябре по всей Франции начались новые акции сельхозпроизводителей. Фермеры повторили прошлогодний символический жест, переворачивая дорожные знаки, чтобы показать их отчаянное положение без государственной поддержки. Акция, названная профсоюзами "первым предупреждением", затронула 13 департаментов на юге и в центре страны. В Иль-де-Франс фермеры демонтировали знак "Париж" и перемешали другие указатели.

В Нанси и других местах фермеры выражали свой протест, используя солому и навоз. По призыву Coordination rurale, около сотни фермеров в департаменте Жер заявили о намерении "уморить голодом Тулузу".

После того как законопроект о поддержке аграриев, принятый в мае, застрял в сенате после роспуска парламента президентом Эммануэль Макроном, глава профсоюза FNSEA Арно Руссо предупредил о возможности новых крупных протестов по всей Франции с ноября, подчеркнув, что обещания правительства остаются невыполненными.

В конце 2023 — начале 2024 года фермеры активно протестовали, блокируя дороги и используя сельскохозяйственные отходы в качестве протестных инструментов против политики правительства, которая, по их мнению, подрывает их конкурентоспособность.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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