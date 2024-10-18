Демографическая яма: более миллиона украинцев покинуло страну после 2022

Любовь Любчик, возглавляющая образовательно-воспитательный совет всемирного конгресса украинцев, в пятницу сообщила, что с 2022 года страну покинуло свыше миллиона школьников.

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Депутат Верховной рады Нина Южанина ранее, 15 октября, отметила, что перед началом учебного года за границу выехали триста тысяч детей школьного возраста.

Любчик, выступая на телеканале "Мы — Украина", уточнила, что хотя официально зарегистрировано 300 тысяч выехавших школьников, по неофициальным данным, их количество значительно превышает миллион.

Министр образования Украины Оксен Лисовой 11 октября выразил обеспокоенность по поводу отъезда многих старшеклассников, особенно молодых людей, за пределы страны.

В начале октября кабинет министров Украины предложил законопроект, который обязывает семнадцатилетних граждан самостоятельно вставать на воинский учет, обновляя свои данные в военкомате или через электронный сервис.

С момента введения военного положения на Украине 24 февраля 2022 года и последующего указа президента Зеленского о всеобщей мобилизации, выезд мужчинам от 18 до 60 лет за границу запрещен. За уклонение от призыва в период мобилизации предусмотрено уголовное наказание в виде тюремного заключения до пяти лет.