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Генсек ООН надеется на прекращение огня и освобождение заложников после ликвидации лидера ХАМАС

1:04
Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что смерть Яхьи Синвара, главы политбюро ХАМАС, станет толчком к прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщил Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря ООН.

Генсек ООН надеется на прекращение огня и освобождение заложников после ликвидации лидера ХАМАС
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, CC BY-SA 2.0

ЦАХАЛ объявила в четверг, что Яхья Синвар, известный как главный организатор атаки на Израиль 7 октября 2023 года, был устранен израильскими силами 16 октября. Президент США Джо Байден отметил, что в обнаружении Синвара участвовала американская разведка, а вице-президент Камала Харрис добавила, что в операции также были задействованы силы специального назначения США.

Как заявил Хак на пресс-конференции, генсек ООН видит в этом событии возможность для немедленного прекращения военных действий, безусловного освобождения всех удерживаемых лиц и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в Газу.

Уточнения

ХАМА́С — палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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