Тоотальный блэкаут: Куба осталась без света после аварии на ТЭЦ

Министерство энергетики и горной промышленности Кубы объявило, что из-за неполадок на теплоэлектроцентрали Антонио Гутьераса в Матансасе произошло полное обесточивание энергосистемы страны.
Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Расположено на островах Куба, Хувентуд и более чем на 1600 мелких островах группы Больших Антильских островов (архипелаги Сабана, Лос-Канарреос, Лос-Колорадос, Камагуэй, Хардинес-де-ла-Рейна; о-ва Сан-Фелипе и др.).
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