Зеленский признал, что Украина может не вернуть границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение страны к границам 1991 года может оказаться невозможным. По его словам, окончательные границы Украины после завершения конфликта будут зависеть от множества факторов, но юридически Киев не собирается признавать потерю своих территорий.
Зеленский ответил на вопрос о возможности компромиссов в вопросе восстановления границ, отметив, что в жизни бывает по-разному.
Советник президента Михаил Подоляк ранее сообщил, что мирный план Зеленского предполагает не военное освобождение территорий, а принуждение России вывести свои войска на границы 1991 года.
Также украинский командир Кирилл Верес выразил мнение, что Украине стоит отказаться от идеи возвращения к границам 1991 года, так как ситуация на фронте становится сложнее. Он задался вопросом, кто вообще верит в возможность этого возвращения.
Ранее Владимир Путин заявил, что Украина не желает вести переговоры.
Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).
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