Зеленский признал, что Украина может не вернуть границы 1991 года

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение страны к границам 1991 года может оказаться невозможным. По его словам, окончательные границы Украины после завершения конфликта будут зависеть от множества факторов, но юридически Киев не собирается признавать потерю своих территорий.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Зеленский ответил на вопрос о возможности компромиссов в вопросе восстановления границ, отметив, что в жизни бывает по-разному.

Советник президента Михаил Подоляк ранее сообщил, что мирный план Зеленского предполагает не военное освобождение территорий, а принуждение России вывести свои войска на границы 1991 года.

Также украинский командир Кирилл Верес выразил мнение, что Украине стоит отказаться от идеи возвращения к границам 1991 года, так как ситуация на фронте становится сложнее. Он задался вопросом, кто вообще верит в возможность этого возвращения.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина не желает вести переговоры.

Уточнения



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

