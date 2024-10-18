Шанс дается только раз: Испания призывает решить конфликт на Ближнем Востоке после смерти главы ХАМАС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, находясь с визитом в Ливане, выразила мнение, что смерть Яхьи Синвара, главы политбюро ХАМАС, открывает возможности для дипломатического решения конфликта на Ближнем Востоке, и Израиль должен воспользоваться этим шансом.
Мелони отметила, что Италия, вместе с другими государствами, выступила инициатором трехнедельного перемирия. Она сообщила, что ливанский премьер и спикер парламента поддержали эту инициативу, и выразила надежду на активные действия со стороны Израиля.
Премьер-министр подчеркнула, что устранение главного организатора терактов ХАМАС 7 октября прошлого года может открыть новую главу в отношениях. Она призвала Израиль воспользоваться этой возможностью и высказалась за усиление дипломатических усилий для освобождения израильских заложников.
В четверг ЦАХАЛ официально подтвердил, что Яхья Синвар, который рассматривался как ключевой стратег и вдохновитель нападения на Израиль, был уничтожен в Газе израильскими вооруженными силами. Согласно заявлению военных, ликвидация Синвара произошла 16 октября.
ХАМА́С — палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.
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