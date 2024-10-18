Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альянс на США не заканчвается: Рютте требует поддержку Украины от других стран НАТО
Юрия Лозу возмутила обязанность делать отчисления в Пенсионный фонд: я же пенсионер
Прибыль бьет рекорды: отель Трампа мог звышать цену для СС на 300%
Как энзимы могут преобразить вашу кожу: секреты от косметологов
Илан Шор обвинил президента Санду в намеренном ухудшении ситуации в Молдавии
Актёр Юра Борисов раскрыл подробности встречи с Анджелиной Джоли в Торонто
Обещания не выполнены: французские фермеры объявили о продолжении протестов
Дубайский шоколад оказался вредным для множества россиян
Демографическая яма: более миллиона украинцев покинуло страну после 2022

Шанс дается только раз: Испания призывает решить конфликт на Ближнем Востоке после смерти главы ХАМАС

1:14
Мир

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, находясь с визитом в Ливане, выразила мнение, что смерть Яхьи Синвара, главы политбюро ХАМАС, открывает возможности для дипломатического решения конфликта на Ближнем Востоке, и Израиль должен воспользоваться этим шансом.

Шанс дается только раз: Испания призывает решить конфликт на Ближнем Востоке после смерти главы ХАМАС
Фото: commons.wikimedia.org by Israel Defense Forces, CC BY 2.0

Мелони отметила, что Италия, вместе с другими государствами, выступила инициатором трехнедельного перемирия. Она сообщила, что ливанский премьер и спикер парламента поддержали эту инициативу, и выразила надежду на активные действия со стороны Израиля.

Премьер-министр подчеркнула, что устранение главного организатора терактов ХАМАС 7 октября прошлого года может открыть новую главу в отношениях. Она призвала Израиль воспользоваться этой возможностью и высказалась за усиление дипломатических усилий для освобождения израильских заложников.

В четверг ЦАХАЛ официально подтвердил, что Яхья Синвар, который рассматривался как ключевой стратег и вдохновитель нападения на Израиль, был уничтожен в Газе израильскими вооруженными силами. Согласно заявлению военных, ликвидация Синвара произошла 16 октября.

Уточнения

ХАМА́С — палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Еда и рецепты
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Последние материалы
Эрдоган принял участников встречи 3+3 в Стамбуле: обсуждение пути к стабильности и сотрудничеству
Осталось продать: на Украине готовы снять ограничение с военного экспорта
Замерли в страхе: на Украине пообещали нечто ужасное из-за идеи обменять территории на членство в НАТО
Проблем нет: Трамп назвал себя самым стабильным человеком после критики Харрис
Мать Лиама Пейна впервые высказалась о смерти сына: я потеряла своего прекрасного мальчика
Тело бывшего лидера Шотландии Алекса Салмонда вернули на родину
Джо Байден последний раз обсудил Украину с европейскими лидерами
Ошибки при укладке феном, которые вредят вашим волосам
Анна Седокова высказалась на фоне расставания с мужем: я учусь заново чувствовать
Безопасный выгул: как защитить питомца от клещей и неприятностей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.