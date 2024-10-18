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Путин призвал к прекращению конфликта между Ираном и Израилем: Россия готова содействовать миру

Мир

Владимир Путин, президент Российской Федерации, выразил желание найти пути к разрешению напряженности между Ираном и Израилем, с акцентом на прекращение взаимных атак.

Путин призвал к прекращению конфликта между Ираном и Израилем: Россия готова содействовать миру
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

В пятницу запланирована встреча Путина с руководителями главных медиа организаций государств БРИКС. Российскую делегацию на этом событии возглавит Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня".

Путин подчеркнул, что Россия поддерживает диалог как с Израилем, так и с Ираном, и отношения с обеими странами доверительные. Он выразил надежду на то, что серия ударов, которая кажется бесконечной, будет остановлена. Президент добавил, что важно отыскать такие решения, которые будут приемлемы для обеих сторон, и что путь к этому всегда проходит через поиск компромиссов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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