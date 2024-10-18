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Путь к решению: Путин указал, что могут быть достигнуты компромиссы между Ираном и Израилем

0:50
Мир

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что между Ираном и Израилем могут быть найдены точки соприкосновения. Это было сказано в контексте его общения с прессой.

Путь к решению: Путин указал, что могут быть достигнуты компромиссы между Ираном и Израилем
Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru, CC BY 4.0

В предстоящую пятницу, Путин намечает провести совещание с главами крупнейших медиа-организаций из стран, входящих в БРИКС. Российскую сторону на данном мероприятии будет представлять Дмитрий Киселев, занимающий пост генерального директора медиахолдинга "Россия сегодня".

Путин поделился своими мыслями о том, что компромисс между Ираном и Израилем не исключен. Он добавил, что Россия, поддерживая связи с обеими сторонами, готова приложить все усилия для содействия в нахождении этих компромиссных решений, если таковая необходимость возникнет.

Уточнения

Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км². Занимает 96-е место в мире по численности населения и 148-е по территории.

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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