Борьба продолжается: Путин заявил о готовности России продолжать сражение

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к продолжению боевых действий в ходе специальной военной операции. Это заявление он сделал на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. Россию на мероприятии представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Глава государства подчеркнул решимость России продолжать борьбу, адресовав вопрос о готовности продолжать конфликт странам НАТО.