Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к продолжению боевых действий в ходе специальной военной операции. Это заявление он сделал на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. Россию на мероприятии представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Глава государства подчеркнул решимость России продолжать борьбу, адресовав вопрос о готовности продолжать конфликт странам НАТО.
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