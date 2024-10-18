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Оцениваем положительно: Путин заявил, что инициативы Китая и Бразилии — отличная база

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Мир

Россия положительно оценивает мирные инициативы Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса, считая их хорошей основой для поиска путей к миру.

Оцениваем положительно: Путин заявил, что инициативы Китая и Бразилии — отличная база
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. Россию на мероприятии представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Российский лидер отметил, что Москва ознакомилась с предложениями Пекина и Бразилиа после их публикации. Он подчеркнул, что восприятие этих инициатив Киевом — это выбор украинской стороны. Однако, по мнению Владимира Путина, предложения двух стран представляют собой конструктивную базу для дальнейших усилий по достижению мира.

Уточнения

Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории). 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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