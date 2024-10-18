Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путь к решению: Путин указал, что могут быть достигнуты компромиссы между Ираном и Израилем
Эксперт рассказал о скрытых проблемах китайских авто
Певица Клава Кока ушла от своего возлюбленного
Актриса Оксана Акиньшина удивила фотографиями в купальнике на фоне слухов о беременности
ВСУ наступает: сотни свиней разбежались с ферм в курском приграничье
Почему яйца — идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть
Лучшие рецепты заморозки помидоров: откройте секреты сохранения урожая
Александр Буйнов назвал три блюда и предложил поклонникам угадать его любимое
Врач назвала ягоды и овощи, которые защищают от рака

Ереван и Анкара обсудили нормализацию отношений

1:38
Мир

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Турции, Арарат Мирзоян и Хакан Фидан, встретились в Стамбуле в рамках заседания консультативной платформы "3+3". В ходе встречи министры обсудили перспективы развития диалога, направленного на полную нормализацию двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Ереван и Анкара обсудили нормализацию отношений
Фото: Wikipedia by Martin St-Amant, CC BY-SA 3.0

В ходе беседы министры рассмотрели вопросы двусторонней повестки и подтвердили важность выполнения ранее достигнутых договоренностей. Арарат Мирзоян подчеркнул значимость продолжения работы над полным урегулированием отношений между странами. Стороны также обменялись мнениями по региональным процессам.

Напомним, что дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют, а граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Напряженность в отношениях обусловлена рядом факторов, включая поддержку Турцией позиции Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту и негативную реакцию Анкары на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.

Первая встреча спецпредставителей по нормализации отношений состоялась в Москве в январе 2022 года. В ней приняли участие вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян и бывший посол Турции в США Сердар Кылыч. Последующие встречи проходили в Вене. Как сообщал МИД РФ, стороны продемонстрировали готовность к конструктивному диалогу.

Уточнения

Арме́ния — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Криминал
Криминальный архив: северодвинский Чикатило
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Еда и рецепты
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Еда и рецепты
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Последние материалы
Актриса Оксана Акиньшина удивила фотографиями в купальнике на фоне слухов о беременности
ВСУ наступает: сотни свиней разбежались с ферм в курском приграничье
Почему яйца — идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть
Лучшие рецепты заморозки помидоров: откройте секреты сохранения урожая
Александр Буйнов назвал три блюда и предложил поклонникам угадать его любимое
Врач назвала ягоды и овощи, которые защищают от рака
Квашение, соление и мочение: как выбрать лучший способ заготовки
Борьба продолжается: Путин заявил о готовности России продолжать сражение
В Татарстане снизилась стоимость АИ-95: почему это выгодно поставщикам бензина
Автоэксперт Сажин об идее выдавать права с 16 лет: опыт с электросамокатами ничему не учит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.