Ереван и Анкара обсудили нормализацию отношений

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Главы внешнеполитических ведомств Армении и Турции, Арарат Мирзоян и Хакан Фидан, встретились в Стамбуле в рамках заседания консультативной платформы "3+3". В ходе встречи министры обсудили перспективы развития диалога, направленного на полную нормализацию двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Фото: Wikipedia by Martin St-Amant, CC BY-SA 3.0

В ходе беседы министры рассмотрели вопросы двусторонней повестки и подтвердили важность выполнения ранее достигнутых договоренностей. Арарат Мирзоян подчеркнул значимость продолжения работы над полным урегулированием отношений между странами. Стороны также обменялись мнениями по региональным процессам.

Напомним, что дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют, а граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Напряженность в отношениях обусловлена рядом факторов, включая поддержку Турцией позиции Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту и негативную реакцию Анкары на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.

Первая встреча спецпредставителей по нормализации отношений состоялась в Москве в январе 2022 года. В ней приняли участие вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян и бывший посол Турции в США Сердар Кылыч. Последующие встречи проходили в Вене. Как сообщал МИД РФ, стороны продемонстрировали готовность к конструктивному диалогу.

Уточнения

Арме́ния — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.

