Это не переговоры: Путин обвинил украинскую сторону в формулировании предварительных требований

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Президент России Владимир Путин заявил, что действия украинской стороны, формулирующей свои требования, нельзя назвать переговорами.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Это утверждение российский лидер сделал во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. Россию на мероприятии представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Владимир Путин напомнил, что Украина прекратила переговоры с Россией после достижения договоренностей в Стамбуле. По его словам, сейчас Киев просто выдвигает свои требования, что не соответствует формату переговоров.