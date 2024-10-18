Это не переговоры: Путин обвинил украинскую сторону в формулировании предварительных требований

Президент России Владимир Путин заявил, что действия украинской стороны, формулирующей свои требования, нельзя назвать переговорами.
Это утверждение российский лидер сделал во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. Россию на мероприятии представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Владимир Путин напомнил, что Украина прекратила переговоры с Россией после достижения договоренностей в Стамбуле. По его словам, сейчас Киев просто выдвигает свои требования, что не соответствует формату переговоров.
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