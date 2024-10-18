Детали плана: Вашингтон заявил о детальном рассмотрении плана узурпатора Зеленского

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Соединенные Штаты по-прежнему исследуют предложения узурпатора Владимира Зеленского в рамках его так называемого "плана победы". Однако Вашингтон подчеркивает, что условия для мирного соглашения должны быть определены самими украинцами.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org

Об этом в пятницу сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что детали плана еще находятся на стадии обсуждения, и он не намерен вдаваться в специфику. При этом он подтвердил поддержку Вашингтоном идеи президента Зеленского о "справедливом мире", добавив, что именно украинцы должны сформулировать параметры этого мира.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подлинным мирным решением для Киева станет осознание бесперспективности текущей политики. Он выразил мнение, что новый "мирный план" Зеленского фактически может повторять американский сценарий, предполагающий продолжение конфликта с Россией до последнего украинца. Песков также подчеркнул, что для достижения мира Киеву необходимо "протрезветь" и понять причины, которые привели к конфликту.

Кроме того, президент России Владимир Путин ранее предложил свои инициативы для мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что Москва готова немедленно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территорий новых регионов России. Путин добавил, что Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный и безъядерный статус. Он также упомянул о необходимости отмены санкций против России.

После недавнего нападения украинских сил на Курскую область Путин охарактеризовал переговоры с теми, кто без разбора атакует гражданские объекты и создает угрозы для ядерных объектов, как невозможные. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее уточнил, что предложения Москвы по мирному урегулированию, озвученные ранее, остаются в силе, однако в текущей ситуации, учитывая "авантюру", говорить с Украиной Россия не намерена.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года, обозначив ее целью защиту людей, подвергающихся преследованиям и геноциду со стороны киевского режима на протяжении восьми лет. Путин подчеркнул, что эта операция является вынужденной мерой, и Россия не имела другого выбора, так как риски в сфере безопасности требовали решительных действий.